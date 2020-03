/ Lesedauer: ca. 3min Commerzbank setzt auf Anlageberatung und Online-Banking

Die Commerzbank sieht sich in Nordhorn weiter auf Wachstumskurs. Sie will ihr Online-Angebot weiter ausbauen, aber auf die persönliche Beratung in der Filiale nicht verzichten. Daten zum Geschäftsjahr 2019 stellten Bankvertreter jetzt der Presse vor.