CO2-Sparen durch Fleischverzicht

Der Verzicht auf Fleisch schont das Klima. Das Pestel-Institut in Hannover hat ermittelt: Steigen alle Christen in der Grafschaft in den sieben Tagen vor Ostern auf Gemüse um, werden 1.202 Tonnen CO2 eingespart. Dadurch werde die Erderwärmung gebremst.