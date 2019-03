Empfehlung - Clemens Loth verlässt Stadtpfarrei

Nordhorn Bischof Dr. Franz-Josef Bode hat Pfarrer Clemens Loth mit Wirkung zum 1. Dezember 2019 von Nordhorn in die Pfarreiengemeinschaft Bad Iburg / Glane versetzt. Diese Entscheidung ist am Donnerstagabend den Gremien in den betroffenen Gemeinden mitgeteilt worden und wurde gestern auch der Gottesdienstgemeinde zur Kenntnis gebracht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/clemens-loth-verlaesst-stadtpfarrei-289595.html