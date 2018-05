Claire Fontaine – die Kunst in den Konfliktzonen der Welt

Aus der Aneignung von Motiven entwickelt die Künstlerin ein System von Werken, in denen sich Bild und Text, kritische Zeitanalyse und Humor, auch Agitation und Poesie verflechten. Die Ausstellung in der Städtischen Galerie beginnt am Sonntag um 11.30 Uhr.