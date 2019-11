City erstrahlt ab Montag im festlichen Lichterglanz

Nordhorn Im direkten Anschluss folgt vom 27. bis zum 30. Dezember dem Jahresausgangsmarkt, wobei der VVV „neue Ideen und Anreizen für eine besinnliche Weihnachtszeit“ verspricht. Die offizielle Eröffnung ist am Montag, 25. November, ab 18 Uhr am Weihnachtsdorf bei „Bon Café Events“. Zum Auftakt will ab 17.45 Uhr die Musikschule Nordhorn für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Anschließend eröffnet Bürgermeister Thomas Berling den Markt mit musikalischer Unterstützung von Tom Wolf und seinen „All Stars“.

Warenangebot

Das Angebot der rund 50 Buden auf dem Weihnachtsmarkt soll wieder sehr vielseitig sein. Es finden sich etwa handgemachte Tischlaternen, Holzdekorationen, Adventsgestecke, selbst gemachte Liköre und Marmeladen, Süßwaren, verschiedene Speisen, Glühwein und Feuerzangenbowle. Auch auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt wird es die Kunsthandwerkersonntage geben, wo zusätzlich zu den Buden weitere Marktstände aufgebaut werden, an denen ausschließlich handgemachte Waren angeboten werden. Hierfür sind noch Plätze frei!

Weihnachtstaleraktion

Der VVV ist mit einer eigenen Bude (Höhe Schuhhaus Hilbers) sowie auf dem Weihnachtsmarkt im Tierpark vertreten, in denen eine große Auswahl von Nordhorner Souvenirs, Geschenkideen zu Weihnachten, Kartenmaterial und Nordhorn-Gutscheine sowie Mistelzweige angeboten werden. An der Weihnachtstaleraktion beteiligen sich neben zahlreichen Geschäften in der City viele weitere Geschäfte anderer Stadtteile. Während der Öffnung des Weihnachtsmarktes stehen 2000 Sofortgewinne bereits während der Adventszeit zur Verfügung, die bei Losglück direkt an der VVV-Bude auf der Hauptstraße herausgegeben und auf dem Weihnachtsmarkt gleich eingesetzt werden können. Jedes Los hat zusätzlich die Chance auf einen der Hauptgewinne, die unter notarieller Aufsicht gezogen werden.

Märchenwald

Die kleinen Besucher des Weihnachtsmarktes sollen sich besonders von der Atmosphäre des neu gestalteten Märchenwaldes in der Alten Bleiche verzaubern lassen. Hier wird ein buntes Programm geboten, und die Nordhorner Vorlesepaten und Lesefüchse lesen die schönsten Geschichten vor. „Märchen zum Schmunzeln und Träumen“ werden am 22. Dezember von Karlheinz Schudt um 15, 15.45 und 16.30 Uhr vorgetragen.

Weihnachtsbäckerei

Nach vorheriger Anmeldung können hier auch alle kleinen Weihnachtsbäcker und Bastler mit Lebkuchen und Streuseln, Schere und Kleber ein eigenes Lebkuchenhaus und kreative Geschenkideen selbst anfertigen. Die Knusperhäuschen werden an den Samstagen 30. November, 7., 14. und 21. Dezember gestaltet. Gebastelt und kreativ gemalt werden kann an den Sonntagen 1., 8. und 15. Dezember. Bei allen Terminen sind die Plätze begrenzt, eine Anmeldung unter 05921 803930 oder schnieders@vvv-nordhorn.de ist erforderlich.

Der Nikolaus verbindet am 5. Dezember den Weihnachtsmarkt des Tierparks mit dem in der Innenstadt. Er startet im Familienzoo und fährt im Anschluss mit den Vechtebooten in Richtung City, wo er nach einer Runde um die Vechteinsel am Markt aussteigt und seinen Umzug auf einer Kutsche durch die Innenstadt beginnt. Begleitet von seinen Helfern fährt er von der Lingener Torbrücke durch die Hauptstraße, Firnhaber Straße und Hagenstraße und verteilt Süßigkeiten an alle Kinder. Im Anschluss läuft ab 18 Uhr das traditionelle Nikolausknobeln.

After-Work-Abende

An einigen Wochentagen (28. November, 4., 12., 19.1 und 27. Dezember) gehen die After-Work-Abende bis 22 Uhr über die Bühne. Auch im Tierpark gibt es am 11. Dezember mit einen After-Work-Abend von 16 Uhr bis mindestens 21 Uhr. Für beide Märkte können in der VVV-Touristinformation für diese Termine rabattierte Gutscheine erworben werden – bei Vorlage einer GN-Card wird nochmals ein Rabatt gewährt. Noch sind nicht alle Gutscheine vergriffen.

Programm: Auf der NVB-Bühne auf dem Hauptstraßen-Brunnen stimmen verschiedene Show Acts wie Kinderliedermacher Christian Hüser, die singenden Rentiere von „Saxeon“, Mirjam und Timon und viele mehr mit weihnachtlichen Melodien auf das schönste Fest des Jahres ein. Während der gesamten Vorweihnachtszeit steht die große Weihnachtspyramide auf dem Vorplatz der „Vechte-Arkaden“. Auch auf ein festlich illuminiertes Weihnachtsdorf mit Kinderprogramm und Krippenspiel können sich die Besucherfreuen. Im Weihnachtspostamt direkt neben der VVV-Weihnachtsbude können die kleinen Besucher dem Weihnachtsmann ihren ganz persönlichen Brief schreiben und in den Briefkasten – die offizielle Zusendung übernimmt der VVV. Eine weitere Neuerung in diesem Jahr ist der Geschenkverpackungsservice auf der NVB-Bühne am 14. Dezember ab 11 Uhr.

Punschfahrten

Im November und Dezember werden auch wieder die VVV-Punschfahrten angeboten. Die Vechteboote fahren im November jeden Dienstag, Freitag und Samstag und im Dezember jeden Dienstag, Freitag und Sonntag zwischen 17 und 21 Uhr (Erwachsene: 14 Euro, mit GN-Card 13 Euro, Kinder 11,50 Euro).