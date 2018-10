Empfehlung - Christoph Meier will Nordhorner Bürgermeister werden

Nordhorn Als Christoph Meier 2006 – damals noch als CDU-Mitglied – in den Nordhorner Rat einzog, da war ihm bereits klar: „Ich will Bürgermeister werden!“ So erzählt er es zwölf Jahre später bei einem Besuch in der GN-Redaktion am Dienstagabend, bei dem er seine Kandidatur für das Amt bekannt gibt. Er tritt bei der Wahl 2019 ausdrücklich als unabhängiger und parteiloser Bewerber an, wird aber aktiv durch die Initiative Pro Grafschaft (IPG) unterstützt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/christoph-meier-will-nordhorner-buergermeister-werden-261116.html