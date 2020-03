Christian Weß zum Grafschafter Ehrenamtshelden ausgezeichnet

Nordhorn Christian Weß, 33 Jahre jung und Bereitschaftsleiter des DRK Ortsverein Nordhorn wurde von seinem Bereitschaftsteam überrascht. Gemeinsam wurde sich bei „Chris“ für sein ehrenamtliches Engagement bedankt. Henning Kammer, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, arrangierte die Überraschung. Christian Weß trat dem DRK Ortsverein Nordhorn 2005 bei. Nach nur einem Jahr wechselte er von der Jugendabteilung in die Bereitschaft des Vereins. Im Rahmen von Fort- und Weiterbildung wurde er 2014 einstimmig zum Bereitschaftsleiter gewählt. Dieses Amt führt er heute noch aus. „Chris zeichnet sich durch seine soziale als auch fachliche Kompetenz aus. Er hat für jeden ein offene Ohr“, so Kammer. „Wir sind froh, dass er sich trotz seiner beruflichen Tätigkeit und einer jungen Familie so sehr engagiert“ fährt Kammer fort. Neben dem DRK hat Weß noch ein weiteres Hobby, auch wenn das oftmals zu kurz kommt. Er angelt leidenschaftlich gerne. Aus diesem Grund befand sich in dem Präsentkorb, den Weß als kleine Anerkennung erhalten hat, auch etwas Lektüre zum Thema Angeln.

Wer einen Grafschafter Vereinshelden überraschen möchte, kann sich an die Grafschafter Ehrenamtsakademie, Am Sportpark 9a (ehemals Wehrmaate 30a), 48531 Nordhorn, Telefon 05921 85373-17, E-Mail info@grafschafter-ehrenamtsakademie.de angefragt werden.