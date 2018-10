Christian Ehring: Ein Abend überspaßter Nachdenklichkeit

Der aus Fernsehsendungen bekannte Kabarettist Christian Ehring begeisterte seine Zuschauer bei seinem Auftritt in der Alten Weberei in Nordhorn. In seinem Balanceact zwischen Spaß und Nachdenklichkeit bewies er eine große kabarettistische Könnerschaft.