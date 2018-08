Empfehlung - Christa Olearius in Leer als Superintendentin eingeführt

Leer/Nordhorn Christa Olearius ist am Sonntag als neue Superintendentin des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Emden-Leer eingeführt worden. Landessuperintendent Detlef Klahr übertrug ihr in einem Gottesdienst in der Lutherkirche in Leer das Amt. Die 47-jährige Theologin tritt die Nachfolge von Burghard Klemenz an, der im vergangenen September in den Ruhestand getreten ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/christa-olearius-in-leer-als-superintendentin-eingefuehrt-247148.html