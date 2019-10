Chor „Next Level“ gibt Benefizkonzert für die Christuskirche

Der Chor „Next Level“ gibt am Sonntag, 27. Oktober, um 15 Uhr in der Christuskirche in Nordhorn ein Benefizkonzert. Der Nordhorner Chor unter der Leitung von Roxine Engelbarts gestaltet den Nachmittag mit einem abwechslungsreichen Programm.