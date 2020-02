Chor „La Lega“ feiert 30. Geburtstag in der Alten Weberei

Nordhorn Am Samstag, 14. März, 20 Uhr, feiert der Nordhorner Chor „La Lega“ in der Alten Weberei, Vechteaue 2, seinen 30. Geburtstag mit einem Konzert. Unter dem Titel „Lieder zur rechten Zeit – Trotz(t) alle dem“ greift „La Lega“ an dem Abend musikalisch gesellschaftlich aktuelle Themen auf. „Trotzig und hoffnungsvoll singt der Chor neue Lieder und solche, die in dreißig Jahren nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Lieder gegen alte und neue Nazis, gegen Rassismus, Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit. Lieder gegen Krieg und Waffenhandel, Lieder über wachsende Armut und steigende Mietpreise, Lieder über die Sehnsucht nach Glück, Lieder über Hoffnung und Ermutigung beim Dagegenhalten gegen all die Missstände, Lieder für ein solidarisches Zusammenwirken im Streben nach einer besseren Zukunft“, heißt es in einer Ankündigung der Sänger. Verstärkung erhält „La Lega“ vom Chor „Kanaljerood“ aus Hengelo und dem „Musiktheater Signale“ aus dem Kreis Steinfurt.

Karten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro im Eine-Welt-Laden, Bahnhofstraße 33 in Nordhorn. An der Abendkasse kostet der Eintritt 12 Euro und ermäßigt 5 Euro. Das Geburtstagskonzert von „La Lega“ wird von der Grafschafter Sparkassenstiftung, der Emsländischen Landschaft und der Stadt Nordhorn unterstützt.