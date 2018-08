Empfehlung - Chefredakteur Lars Cohrs verlässt Ems-Vechte-Welle

Nordhorn/Lingen Der neue Chefredakteur Lars Cohrs sollte eigentlich neuen Schwung in den Sender bringen: Im Mai wurde Lars Cohrs bei der Eröffnung des neuen Ems-Vechte-Welle Studios an der Bahnhofstraße in Nordhorn vorgestellt. Auf den prominenten Zugang war die Leitung des Bürgerradiosenders sichtlich stolz: Cohrs ist vielen Grafschaftern noch als Moderator bei NDR 1 Niedersachsen bekannt. Als die Stelle des Chefredakteurs im Frühjahr ausgeschrieben wurde, war er der prominenteste Bewerber.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/chefredakteur-lars-cohrs-verlaesst-ems-vechte-welle-248443.html