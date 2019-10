Chaos und Ordnung erzeugen Synergien und Dynamik

Vorzugsweise malt Petra Hel-Börger abstrakt-assoziativ. Das zeigt sie in den vielen Bildern, die sie über die Jahre als Mitglied der Ateliergemeinschaft Sägemühle in den Räumlichkeiten am Nordhorner Mühlendamm ausgestellt hat.