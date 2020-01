„Change Management“-Vorlesung für Berufsschüler

Nordhorn Aufgrund der positiven Resonanz auf seinen Besuch im Jahr 2018 wurde der Teilnehmerkreis neben dem zwölften und 13. Jahrgang auch auf den Jahrgang 12 der Fachoberschule Wirtschaft (FOW) und auf zwei Berufsschulklassen für Industriekaufleute mit Hochschulzugangsberechtigung ausgeweitet.

In seiner ersten Vorlesung erläuterte Prof. Klein den Teilnehmern anhand des Themas „Change Management“, wie der organisatorische Wandel in Unternehmen gelingen könne. Er stellte heraus, dass hierfür besonders die Führungsqualitäten der Vorgesetzten wichtig seien, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Veränderungsprozessen in den Unternehmen zu überzeugen, was er eindrucksvoll durch Praxisbeispiele verdeutlichte.

Das Thema „Finanzierung“ war Gegenstand einer weiteren Vorlesung. Die Finanzierungsquellen und Finanzierungsformen von Unternehmen wurden anhand von Beispielen aus Wirtschaft, Internet und Social Media beschrieben. Die konkreten Probleme bei der Finanzierung in Unternehmen erläuterte Professor Klein anhand einer Fallstudie und zeigte Lösungsstrategien auf, wie diese Herausforderungen bewältigt werden können.

Bei allen Vorlesungen verstand es Klein, die Schülerinnen und Schüler konstruktiv in das Geschehen einzubinden und die Verknüpfung von Theorie und Praxis schülergerecht zu verdeutlichen. Umfragen in den teilnehmenden Klassen haben dies sehr eindrucksvoll bestätigt; Aussagen wie „Prof. Klein kann gerne wiederkommen“ und „Sollte man für die nächsten Klassen auch machen“ spiegelten den Erfolg der Vorlesungen wider. Da auch Prof. Klein wieder viel Freude an den Veranstaltungen hatte, wurde gleich für Dezember ein neuer Termin am BGW Nordhorn vereinbart.

Nicht nur die beteiligten Schüler und Lehrkräfte waren von den Vorlesungen begeistert, auch Klein zeigte sich beeindruckt vom kultivierten Verhalten der Teilnehmer während seiner Vorlesungen und von den KBS Nordhorn insgesamt, die er als sehr gut organisierte und vorzeigbare Schule wahrgenommen habe, in der man sich gerne aufhalte.

Entstanden ist die Idee des Besuchs von Professor Dr. Peter Klein (Enkel des ehemaligen Schulleiters der KBS, Wilhelm Drolshagen) während eines Abiturtreffens 2018 in Nordhorn. Schnell wurde klar, dass ein solcher Besuch sehr gut in das Studien- und Berufswahlmanagement des BGW passt. In enger Absprache mit Manfred Rottstock und seinem Team konzipierte Klein die beiden abiturrelevanten Vorlesungen für den zwölften und 13. Jahrgang.