CGN begegnet Corona-Pandemie mit Freiluftgottesdiensten

Nordhorn Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, das hat sich die Christengemeinde Nordhorn (CGN) eigenen Angaben nach zu Herzen genommen, um in Zeiten der Corona-Pandemie trotz Einschränkungen einander zu begegnen, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam Gottesdienste feiern zu können.

Gottesdienste im Netz

Laut einer Mitteilung setzte die CGN zu Beginn der Einschränkungen viel auf Online-Gottesdienste und Online-Treffen. Ein Livestream-Gottesdienst, Gebetstreffen über Videokonferenzen oder auch Online-Kindergottesdienste sowie tägliche Impulse und Online-Anbetungszeiten, wurden im Frühjahr auf die Beine gestellt.

Seit Sommer trifft sich die Gemeinde bei gutem Wetter sonntags um 10.30 Uhr auf einem Grundstück am Stubbenbrooksdiek in Nordhorn für Gottesdienste unter freiem Himmel. Alle Gottesdienste werden aufgezeichnet und in den sozialen Kanälen der Christengemeinde veröffentlicht, sodass sie Zuhause verfolgt werden können. Solange das Wetter mitspielt, plant die Gemeinde die Gottesdienste weiter draußen zu veranstalten.

„Coennectgruppen“ für Herbst geplant

Für Herbst und Winter arbeitet die Gemeinde laut eigenen Angaben an neuen Konzepten, um unter Einhaltung aller Vorgaben, gemeinsam Gottesdienste zu feiern. So sei unter anderem die Einführung von „Connectgruppen“ geplant, in denen sich die Menschen in kleinen Gruppen treffen können, „um miteinander und mit Gott zu ‚connecten‘/verbinden.“

In einer Spendensammlung der CGN seien zudem über 10.000 Euro für Gemeinden in Indien und Uganda zusammengekommen. Beide Gemeinden seien als Teil ärmlicher Regionen durch die Corona-Pandemie in große Not geraten, heißt es von der CGN.

Weitere Informationen

Über alle aktuellen und auch zukünftig geplanten Veranstaltungen informiert die Christengemeinde über die sozialen Medien sowie auf ihrer Website www.christengemeinde.com.