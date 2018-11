CDU will einheitliche Parktarife in der Nordhorner City

Nordhorn 2017 hatte die CDU die Verwaltung aufgefordert, Vorschläge für eine gleiche Bewirtschaftung der beiden Großflächenparkplätze zu machen. Mit den nun, nach rund einem Jahr vorgelegten Verwaltungsvorschlägen wird aus Sicht der CDU aber das Ziel nicht erreicht: So soll für die Kaufleute die Möglichkeit eröffnet werden, Kartenkontingente zu erwerben, um sie an die Kunden weiterzugeben. Die CDU fordert dagegen auch für den Neumarkt Gebührenfreiheit in den ersten zwei Stunden und kündigt an, im öffentlichen Finanzausschuss am 28. November einen eigenen Vorschlag einbringen zu wollen.

Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Andre Mülstegen ist „der Verwaltungsvorschlag in der Praxis kaum umsetzbar“. Vielmehr blieben offene Fragen: „Bekommt der Kunde bei einem Bummel durch die Stadt gleich mehrere Tickets von den Kaufleuten angeboten? Wird einem Kunden, der nur einen geringen Umsatz bringt, dann möglicherweise gar kein Ticket angeboten?“

„Durch die Gespräche der Stadtverwaltung mit dem Ring-Center ist klar geworden, dass die dortige Bewirtschaftung nach Ansicht der Eigentümer sehr zufriedenstellend ist – deshalb gibt es für den Neumarkt nur eine Möglichkeit: eine identische Gebührenfreiheit für die ersten zwei Stunden“, fordert Malte Kramer, Sprecher der CDU im Verkehrs- und Umweltausschuss. Ob auch andere Fraktionen diesem Vorschlag folgen können, erwarte die CDU „mit Spannung“.

Beim Parkplatz am Ring-Center ist das Parken in den ersten zwei Stunden frei (links). Diese Regelung fordert die CDU auch für den Großparkplatz auf dm Neumarkt (rechts). Fotos: Mummert

Die CDU bezieht in ihrer Forderung auch die Zahlen aus dem jüngsten Wirtschafts- und Tourismusausschuss ein. Ausschussmitglied Johannes Huesmann erläutert dazu: „Der Kundenlauf in der Innenstadt ist um zehn Prozent zurückgegangen. Ganz deutlich wird dies im Bereich der Firnhaberstraße und dem Bereich rund um die Vechte-Arkaden.“ Die CDU erkennt hier einen Zusammenhang mit den Parkgebühren: Ein Bummel durch die City beginne aufgrund der Gebührenregelung häufig im Bereich des Ring-Centers. Die Geschäfte rund um den Neumarkt würden dann gar nicht erst angesteuert. „Eine lebendige Innenstadt lebt von einer gleichmäßig aufgeteilten Laufkundschaft – dies kann nur durch gleiche Parkraumbewirtschaftung erreicht werden“, meint Mülstegen.

Eine gleichmäßige Parkraumbewirtschaftung wäre ein erster Schritt zur Bekämpfung des Leerstandes, der im Süden der Innenstadt zu beobachten sei. „Die Firnhaberstraße ist von Leerstand betroffen und würde durch erhöhtes Parkaufkommen profitieren“, sagt Huesmann. Er weist zudem auf eine Entlastung des Parkplatzes am Ring-Center hin, die den Kunden zugutekäme, die vor Ort einkaufen wollen.

„In der Vergangenheit sind nicht unerhebliche Finanzmittel in die Umgestaltung der Firnhaberstraße geflossen, um die Attraktivität zu steigern. Der erwünschte Effekt liegt auch aufgrund der jetzigen Parksituation weit hinter den Erwartungen“, sagt Mülstegen.

Die CDU wolle im anstehenden Finanzausschuss einen formalen Antrag zum Haushalt 2019 stellen: „Finanziell bewegen wir uns mit diesem Antrag nach Auskunft der Stadtverwaltung in einer Größenordnung von etwa 140.000 Euro, wenn man unterstellt, dass die Parkpalette weiterhin genutzt wird.“ Die Mehrkosten sollten aus den wohl steigenden Gewerbesteuereinnahmen gedeckt werden.

Zudem sollte diskutiert werden, ob man die Parkgebührenangleichung im Rahmen einer Testphase über fünf Jahre anlegt, um die erwarteten positiven Effekte für die Innenstadt – zum Beispiel durch Zählen der Nutzungsintensität der Firnhaberstraße – untersuchen zu können. Der hintere Teil des Neumarktes sollte mit seiner alternativen Bewirtschaftung von den aktuellen Plänen unberührt bleiben.