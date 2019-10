Empfehlung - CDU will einen Ort der Begegnung in Brandlecht und Hestrup

Nordhorn Wie geht es für das Vereins- und Dorfleben in Brandlecht und Hestrup nach der Schließung der beiden Gaststätten im Ortskern von Brandlecht weiter? Diese Frage treibt verschiedene Vertreter aus Brandlecht und Hestrup um. Für die CDU-Fraktion im Nordhorner Stadtrat ist dies ein Anlass, für den anstehenden Stadtentwicklungsausschuss einen Antrag diskutieren zu lassen. „Wir wollen, dass die Verwaltung ernsthaft mit den Brandlechtern und Hestrupern in Gespräche kommt und sich die gut ausgearbeiteten Pläne der Initiative zu Herzen nimmt", so Hartmut Balder, Sprecher der CDU im Stadtentwicklungsausschuss.(...)