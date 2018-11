CDU: Schulentwicklungsplanung der Verwaltung ist ideenlos

Nordhorn Als „ideen- und motivationslos“ kritisiert die CDU Nordhorn die von der Verwaltung vorgelegten Vorschläge zur Schulentwicklungsplanung, die die Fraktion in der vergangenen Sitzung des Schulausschusses gefordert hatte. Konkret will die CDU wissen, wie die vorgelegte Prioritätenliste zur Schulentwicklungsplanung umgesetzt wird. Parallel hatte die CDU im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für 2019 den Antrag eingebracht, 50.000 Euro für die Planung der ersten beiden Projekte einzustellen. Die CDU will mit diesem Vorschlag erreichen, dass die beiden Projekte am Roggenkamp und Stadtflur zeitnah angegangen werden. Die Verwaltung schlägt in ihrer eigenen Vorlage hingegen vor, die beiden Planungen auf zwei Jahre zu strecken.

„Die Verwaltung schlägt vor, jedes Jahr ein Projekt anzugehen – dies würde bedeuten, dass für die letzten der acht geplanten Projekte erst Mitte der 2020er-Jahre Planungen vorliegen“, kritisiert der schulpolitische CDU-Sprecher Michael Rilke: „Die Diskussionen zu der Kita-Planung hat gezeigt, wie wichtig eine vorausschauende und zügige Planung ist.“ Die CDU wird daher bei dem Antrag bleiben, 2019 zwei Projekte umsetzungsreif zu planen, kündigte Rilke an. „Wenn in 2019 dann konkrete Zahlen vorliegen, werden wir uns dafür einsetzen, die bauliche Umsetzung der ersten Projekte im Jahr 2020 zu starten und parallel weitere Projekte der Prioritätenliste konkret zu planen“, meint Andre Mülstegen, Fraktionsvorsitzender der CDU und designierter Bürgermeisterkandidat. Ziel der CDU sei, dass 2022 alle Projekte durchgeplant sind und die konkreten Planungen zu den baulichen Maßnahmen erfolgen können. „Ein auf die lange Bank schieben der notwendigen Investitionen für die Grundschulen, wird die CDU nicht mitmachen“, sagt Rilke: „Der Schulausschuss hat eine nachvollziehbare Prioritätenliste aufgestellt. Der Zeitplan der Verwaltung ist für uns sehr enttäuschend und stellt die gute Arbeit des Arbeitskreises in Frage.“

Aufgeführt sind in der vom Schulausschuss beratenen Liste Projekte wie die Schaffung einer Schulmensa am Roggenkamp oder die Schaffung von Räumen zur Differenzierung an der Grundschule Stadtflur, Waldschule, Blanke, Südblanke, EMA, Maria-Montessori oder der Altendorfer Grundschule, berichtet die CDU. Wenn auf der einen Seite durch die Politik ein konkreter Handlungsbedarf festgestellt werde, sei es unverständlich, wenn auf der anderen Seite keine Ambitionen bestünden, dass Thema zumindest mittelfristig abzuarbeiten. Bei der Inklusion geht es darum, dass Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gemeinsam beschult werden, und das erfordert zusätzliche Räume.

„Eine Schulgeneration an der Grundschule umfasst nur vier Jahre – wenn wir den aktuellen und künftigen Grundschülern an den Nordhorner Schulen optimale Lehrbedingungen bieten wollen, dürfen notwendige Investitionen und Entwicklungsmaßnahmen nicht auf unbestimmte Zeit zurückgestellt werden„Meine Fraktion wird im Haushaltsbeschluss zwei konkrete Maßnahmenumsetzungen ab dem Haushaltsjahr 2019 fordern“, sagt Mülstegen. Zur Entlastung des Bauamtes könnten auch externe Vergaben für Planungsleisten gehören.