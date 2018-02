CDU Nordhorn: Mehr Stellplätze, weniger Steckpfosten

Die CDU-Ratsfraktion nimmt sich der Nordhorner Radfahrer an. In zwei Anträgen hat sie sich im jüngsten Umwelt- und Verkehrsausschuss für mehr Fahrradständer in der Innenstadt eingesetzt – sowie der notwendigen Entfernung von Steckpfählen.