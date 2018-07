CDU Nordhorn macht sich für „Trimm-dich-Pfad“ stark

Die CDU-Ratsfraktion greift eine ältere Diskussion auf: Sie werben für die Einrichtung eines „Trimm-dich-Pfades“ in Nordhorn. In einem Prüfauftrag an die Stadtverwaltung bringt die Fraktion zwei Standorte ins Spiel: am Vechtesee oder am Sportpark.