Empfehlung - CDU-Mitglieder schicken Mülstegen in Kampf ums Rathaus

André Mülstegen ist der Kandidat der CDU für die Wahl des nächsten Nordhorner Bürgermeisters. Die erste Voraussetzung dafür schufen am Donnerstagabend die Parteimitglieder. 49 Stimmberechtigte erschienen im NINO-Hochbau, das ist knapp ein Viertel aller Christdemokraten mit Parteibuch in der Kreisstadt. 46 von ihnen stimmten mit Ja für den einzigen Bewerber, zwei sagten Nein, es gab eine Enthaltung – eine Zustimmung von 95,8 Prozent. Mülstegen kommentierte diese Quote mit den Worten: „Mit Freuden nehme ich dieses Ergebnis und die Wahl an."