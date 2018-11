CDU lädt zum Besuch der Firma „Optibrut“ ein

Nordhorn Die Nordhorner CDU will sich gemeinsam mit Bürgern von dem Brüterei-Konzept der Firma „Optibrut“ im Gewerbegebiet Klausheide überzeugen und gemeinsam mit den Verantwortlichen über Tierwohl und über wirtschaftliche Notwendigkeiten in der Kükenzucht diskutieren.

Interessierte sind zu dieser kostenlosen Veranstaltung eingeladen. Die Besichtigung findet statt am Montag, 10. Dezember, um 18 Uhr. Treffpunkt ist das Betriebsgelände der Firma „Optibrut“ an der Karl- Braun-Straße 110 in Klausheide.

Bei dem von „Optibrut“ kürzlich umgesetzten Brüterei-Neubau handelt es sich nach Auffassung der CDU „um eine hochinnovative Anlage, welche neben wirtschaftlichen Überlegungen des Unternehmens auch deutliche Verbesserungen beim Tierwohl mit sich bringt. Die geschlüpften Küken erhalten mehr Platz und Sauerstoff sowie Licht und Futter, als es in konventionellen Anlagen der Fall ist. Das führt zu gesünderen und stärkeren Küken und somit zu einer geringeren Sterblichkeit und einem reduzierten Bedarf an Antibiotika. Die Küken von ,Optibrut‘ gelangen in die Mast – es kommt zu keiner Sortierung nach Geschlecht“.

Die Plätze für diese Veranstaltung sind begrenzt, um Anmeldung im CDU-Büro wird unter der Telefonnummer 05921 89245 oder per E-Mail an info@cdu-nordhorn.de gebeten.