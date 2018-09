Empfehlung - CDU: Investitionen an Grundschulen zeitnah tätigen

Nordhorn „Der Schulausschuss hat eine nachvollziehbare Prioritätenliste aufgestellt. Seitens der Verwaltung wurde jedoch noch kein Zeitplan erarbeitet“, meint Fraktionsvorsitzender Andre Mülstegen. Die CDU will verhindern, dass Investitionen an den Grundschulen auf die lange Bank geschoben werden. Mindestens sollten in das Schulbudget mittelfristige Planansätze aufgenommen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/cdu-investitionen-an-grundschulen-zeitnah-taetigen-249660.html