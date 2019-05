CDU-Fraktion: Nordhorner Ratssitzungen live übertragen

Nordhorn „Im Rat der Stadt Nordhorn werden für die Bürgerinnen und Bürger Nordhorns bedeutende Themen besprochen und beschlossen. Es wäre aus Sicht der CDU wünschenswert, wenn alle interessierten Bürger die Möglichkeit haben, von unterwegs oder zu Hause die Ratssitzungen als Zuschauer im O-Ton zu verfolgen“, berichtet Mülstegen zur grundsätzlichen Überlegung der CDU. Er als Fraktionsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat der CDU hatte das Thema in Gesprächen mit Bürgern mitgenommen.

Die CDU hatte daher verschiedene Fragen an die Verwaltung gerichtet, in denen es unter anderen um die rechtlichen und technischen Möglichkeiten der Live-Übertragung oder auch die Erfahrungen bei anderen Kommunen geht. Damit will die Fraktion sich in der nächsten Zeit intensivere Gedanken dazu machen, wie eine Live-Übertragung aussehen könnte. Auch könnte diskutiert werden, ob etwa nur eine Audio-Spur, ein sogenannter Podcast, im Internet übertragen werden soll.

„Der CDU ist bewusst, dass die Ratssitzungen größtenteils öffentlich sind und theoretisch jeder Bürger an diesen Sitzungen teilnehmen kann“, meint Mülstegen. Durch eine Live-Übertragung im Internet würde jedoch die Möglichkeit bestehen, für nur wenige Minuten oder zu einem bestimmten Thema von zu Hause die Diskussion zu verfolgen“.