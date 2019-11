Empfehlung - CDU dankt „dem Mann, der alle Wahlen gewann“

Nordhorn Gleicher Ort, gleicher Saal und zum Teil auch dieselben Gäste: Nach der offiziellen Verabschiedung von Friedrich Kethorn nach 15 Jahren aus dem Amt des Landrats am Mittwochvormittag nahmen am Freitagabend auch der CDU-Kreisverband und die CDU-Kreistagsfraktion nebst Gästen Abschied, denn als Mandatsträger in unterschiedlichsten Funktionen hat Friedrich Kethorn sich 37 Jahre in den Dienst der Christdemokraten gestellt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/cdu-dankt-dem-mann-der-alle-wahlen-gewann-327244.html