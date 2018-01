Empfehlung - CDU blickt beim Neujahrsauftakt auf die großen Themen

Nordhorn. „Volle Hütte“ bei Rammelkamp: Mehr als 270 Gäste versammeln sich am Montagabend zum traditionellen Neujahrsauftakt der Grafschafter CDU in der Nordhorner Traditionsgaststätte. Die meisten sind gespannt auf Jens Spahn, Parlamentarischer Geschäftsführer im Bundesfinanzministerium und derzeit hoch gehandelter Spitzenpolitiker der Christdemokraten. Doch der Mann aus Ahaus ist unabkömmlich. Er gehört zum inneren Kreis derer, die aktuell in Berlin eine Große Koalition mit der SPD aufs Gleis bringen wollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/cdu-blickt-beim-neujahrsauftakt-auf-die-grossen-themen-221164.html