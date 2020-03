CDU: Alte Weberei weist Mängel in der Barrierefreiheit auf

Nordhorn Nachdem sich die CDU im vergangenen Jahr mit Prüfaufträgen, persönlichen Gesprächen und einem Ortstermin bei der Alten Weberei mit den Fragen zur Barrierefreiheit und Familiengerechtigkeit beschäftigt hat, soll das Thema nach Ansicht der Fraktionsgeschäftsführerin Susanne Dittmann auch in diesem Jahr weiter verfolgt werden.

„Bei einer Ortsbesichtigung mit einem Vertreter aus Seniorenbeirat und dem Beirat für Menschen mit Behinderungen haben wir festgestellt, dass viele Dinge schon gut gelöst sind und sich junge Familien und Menschen mit Behinderungen durchaus gut zurechtfinden können. Es gibt jedoch zum Beispiel bei den Fragen der Parkplätze oder den Toilettenanlagen konkrete Handlungsnotwendigkeit“, erläutert Dittmann. Die CDU-Fraktion wünscht sich daher, dass der Behindertenbeirat und der Seniorenbeirat die Alte Weberei im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung in Augenschein nehmen. Die CDU hat zu diesem Zweck eine Anregung an die Stadtverwaltung geschickt, in dem die festgestellten Mängel aufgeführt sind. „Wir können jedoch nicht abschließend einschätzen, welche Maßnahmen tatsächlich baulich umsetzbar sind oder ob es bereits Lösungsansätze gibt“, so die CDU-Fraktion. „Aus diesem Grund sehen wir unseren Besuch als weiteren kleinen Schritt hin zu einer Verbesserung der Alten Weberei sowie der anderen öffentlichen städtischen Gebäude“, so die CDU. „Dass dies funktioniert, zeigt, dass kürzlich – nach dem Besuch der CDU - der Bedarf für einen Wickeltisch festgestellt und dieser kurzfristig durch die Alte Weberei bestellt wurde“ so Dittmann.

Begonnen hat die Diskussion Anfang 2019, als die CDU-Fraktion angeregt hat, einen Fahrstuhl in die Alte Weberei einzubauen. Der Einbau kann mit Landesfördermitteln bezuschusst werden. „Doch in den Gesprächen mit Senioren- und Behindertenbeirat kam heraus, dass der Einbau eines Fahrstuhls zwar wünschenswert wäre, aber andere Probleme aus dortiger Sicht höher auf der Prioritätenliste stehen“, so Michael Rilke, Fraktionsvorsitzender der CDU. Daher regt die CDU an, vor der weiteren Diskussion einen offiziellen Termin mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen und dem Seniorenbeirat durch die Stadt Nordhorn zu organisieren und dann über das weitere Vorgehen im Kulturausschuss und Verwaltungsausschuss zu beraten.