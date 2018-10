Empfehlung - Casting sucht junge Vorleser für szenische Lesung

Nordhorn Eintauchen in fremde Bücher-Welten, in die Rollen der Geschichte schlüpfen, mit der Stimme und kleinen Bühnenaktionen die Zuhörer in den Bann schlagen: Wer das liebt und zwischen zehn und 14 Jahre alt ist, kann sich für das Vorlese-Projekt „Ja oder nein? Sag!“ ab sofort bewerben. Maximal acht Vorleser oder Vorleserinnen entwickeln und proben dann unter Leitung der Regisseurin Simone Wrede eine sogenannte „szenische Lesung“, die am 17. Februar um 16 Uhr in der Kornmühle zu sehen und zu hören sein wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/casting-sucht-junge-vorleser-fuer-szenische-lesung-259088.html