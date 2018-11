Cartoons aus dem Alltag mit Kindern

Ausgewählte Zeichnungen der Cartoonkünstlerin Renate Alf werden von Freitag, 2. November, bis Freitag, 11. Januar 2019, im Kreis- und Kommunalarchiv an der NINO-Allee 2 in Nordhorn gezeigt. Themen sind der Alltag mit Kindern in Kindergärten und Schulen.