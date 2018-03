gn Nordhorn. Die Caritas-Gemeinschaftsstiftung Osnabrück vergibt auch in diesem Jahr den mit 10.000 Euro dotierten Sonnenschein-Preis. Die Auszeichnung steht 2018 unter dem Motto „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“, dem Jahresthema des Deutschen Caritasverbandes.

Der Preis richtet sich an Ehrenamtliche, die den Begriff „Zuhause“ mit Leben füllen oder die auf ganz unterschiedliche Weisen erfahrbar machen, was es heißt, sich zu Hause zu fühlen. Der Stiftungsratsvorsitzende Weihbischof Johannes Wübbe erläutert: „Wir möchten Engagierte fördern, die zum Beispiel besonders gastfreundliche Orte gestalten und Begegnungen ermöglichen, bei denen Menschen spüren, dass sie willkommen sind.“

Die Caritas-Kampagne „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“ lenkt in diesem Jahr den Blick darauf, dass bezahlbare Wohnungen immer knapper werden. Zudem, so Wübbe, „verbinden die Menschen mit dem Wort ‚Zuhause‘ Sicherheit und Geborgenheit“. Diese Aspekte werden oft durch bürgerschaftliches Engagement geformt. Deshalb würdigt der Sonnenschein-Preis 2018 das ehrenamtliche Engagement Einzelner oder Gruppen, die sich für ein lebenswertes Umfeld einbringen.

Da viele Ehrenamtliche zwar gerne helfen, aber weniger gern im Mittelpunkt stehen, sind Dritte aufgefordert, Einzelpersonen, Arbeitskreise oder Gruppen für den Sonnenschein-Preis vorzuschlagen. Voraussetzung ist, dass sich das Engagement an christlichen Werten orientiert und dass das freiwillige Engagement über das Jahr 2018 hinaus gesichert ist. Vorschläge können bis zum 1. Juni bei der Caritas-Gemeinschaftsstiftung Osnabrück, Knappsbrink 58, 49080 Osnabrück oder per E-Mail an Josef Moß, Geschäftsführer der Caritas-Gemeinschaftsstiftung, jmoss@caritas-os.de, eingereicht werden. Die Preisverleihung findet am Caritas-Sonntag, 23. September, statt.