Carina Schüring zeigt „Zeit_Spannen“ im Atelier Sägemühle

Wenn das hereinfallende Licht durch das Fenster auf die verschiedensten Grüntöne des Werkes „Deichkind - In der Natur“ trifft, dann leuchtet und strahlt es förmlich seine Betrachter an. Die Neuenhauser Malerin Carina Schüring stellt aktuell mit „Zeit_Spannen“ im Atelier Sägemühle aus. Ihrer Arbeiten zeigen verschmelzende und ineinandergreifende Farben und Formen; Motive, die nur zu erahnen sind, fließen und verändern sich zu pixelartigen Bildpunkten. Sie zeigen aber auch gestochen scharfe und realistische Arbeiten oder assoziative Landschaften.

Blick in die Ausstellung. Foto: Kemper

Carina Schüring studierte an der Kunstakademie in Enschede und schloss diese im Jahr 2015 mit „cum laude“ ab. Seitdem arbeitet sie als freischaffende Künstlerin und zeigte ihre Arbeiten bereits im Kunstverein Grafschaft Bentheim in Neuenhaus, in Vreden, Celle oder Enschede. Nun in der Sägemühle konzentriert sie sich auf neun Arbeiten, die zwischen 2020 und 2023 entstanden sind.

Der Titel der Ausstellung „Zeit_Spannen“ bezieht sich auf einen Zeitabschnitt. Aber Zeit kann sich auch spannen oder dehnen, sich kurz oder lang anfühlen. Gerade in der Malerei kann sie sich spannen, ein Gemälde sei nie fertig, so Schüring. „Wenn wir alte Malereien aus den vergangenen Jahrhunderten betrachten, dann können wir sie immer noch auf heute beziehen und eine neue Ansicht der Dinge finden“, meint Carina Schüring.

Foto: Kemper

Wenn sie malt, dann springt sie gerne von unten nach oben und wieder zurück - gerade bei „Deichkind - In der Natur“ macht sich das bemerkbar. Blickt man auf das Gemälde, wird man förmlich angezogen von den Farben, dem Licht und der Assoziation zur Natur. Kein Wunder, denn Grün ist die Farbe der Natur, des Friedens und der Entspannung. Das menschliche Auge nimmt evolutionsbedingt grüne Farben in ihren feinsten Nuancen wahr. Ein Aspekt, den sich Carina Schüring zunutze machte. Ein weiterer Aspekt ist der Verlauf vom Organischen ins Grafische - von unten nach oben zieht sich scheinbar ein Seerosenteich oder ein ähnliches Gewässer, bis es sich auflöst in die grafischen Formen. Carina Schüring wollte beide Seiten aufeinandertreffen lassen und schuf einen Übergang.

Sie mag es, Kontraste spielerisch auf die Spitze zu treiben, hell und dunkel, scharf und verschwommen, belebt und unbelebt und diese Gegensätze auszureizen. Doch sie kann auch figurativ arbeiten. Ein Bild, das von Weitem wie ein Foto wirkt, zeigt einen Ausschnitt von Beinen in helle, aufgekrempelte Jeans gekleidet. Die Person sitzt auf einem weißen Gartenstuhl aus Plastik; ein Möbelstück, das wohl jeder schon einmal gesehen hat. Im Gegensatz dazu ein älteres vollkommen abstraktes Bild, das nur aus Farbe zu bestehen scheint.

Schüring nahm sich die Pieta von Michelangelo malerisch vor und zeigte nur einen Ausschnitt der Skulptur. Foto: Kemper

Die Arbeiten von Carina Schüring haben sich über die Jahre auch ein wenig verändert. „In letzter Zeit arbeite ich konkreter“, sagt sie. Figuratives sieht man ansonsten jedoch nur vereinzelt, mal entdeckt man eine Gestalt im Nebel oder einen Kopf, der nur angeschnitten gezeigt wird. Ähnlich funktioniert Carina Schürings Darstellung der Pieta von Michelangelo. Die Malerin entschied sich, nur einen Ausschnitt zu zeigen. Man sieht lediglich den Schoß der Mutter Gottes sowie einen Arm und ein Bein ihres leblosen Sohnes. Auch hier wendet Schüring die Technik des Übergangs ins Grafische an. Der Betrachter könnte sich dabei fragen: Wie geht es nach oben hin weiter? Bleibt es bei den Pixeln? Löst es sich komplett auf? Fragen, die Schüring dem Betrachter überlässt, denn Antworten will sie mit ihrer Kunst nicht geben. Auch interessant: Die Farbe Schwarz nutzt die Malerin nie aus der Tube, sondern mischt sie selbst. Dadurch entstehen Farbnuancen, wie blau oder grün.

„System“. Foto: Kemper

Die Arbeit „System“ zeichnet sich durch monochrome Flächen und zartes Rosa aus. Ein Mensch wird angedeutet, doch der Kopf ist verblasst. Hinter der Gestalt drehen sich große Uhrwerke, die rosafarbenen Blüten verblassen auch hier wieder und sehen aus wie das Farbrauschen eines alten Röhrenfernsehers. Carina Schüring hat sich in der vergangenen Zeit viel mit Naturthemen und dem Klimawandel beschäftigt. Vielleicht deutet sie mit „System“ an, dass es Zeit wird, für unsere Umwelt einzustehen. Aber auch hier bleibt eine Interpretation dem Betrachter überlassen.