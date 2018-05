Empfehlung - Bußgeld wegen Alkohol am Steuer nach Diskobesuch

bt Nordhorn. Der Besuch einer Diskothek am Hüsemanns Esch in Nordhorn wird einem 23 Jahre alten Nordhorner sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Kurz nach 4 Uhr verließ er am 7. Januar gemeinsam mit einem Bekannten das Lokal und begab sich zu seinem auf dem Parkplatz abgestellten Auto. Einer Streifenwagenbesatzung, die Verkehrskontrollen durchführen wollte, fiel auf, dass auf dem Parkplatz der Diskothek ein Wagen mit laufendem Motor bewegt und in eine Parklücke gefahren wurde. Als der Fahrer ausstieg und von den Beamten angesprochen wurde, reagierte er, als ob am Wagen ein Reifenschaden vorhanden sei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bussgeld-wegen-alkohol-am-steuer-nach-diskobesuch-236398.html