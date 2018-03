Buslinien wegen Sperrung umgeleitet

gn Nordhorn. Die Bentheimer Eisenbahn AG teilt mit, dass es wegen der Sanierung eines Teilstücks der Bentheimer Straße in Nordhorn und der damit verbundenen Sperrung im Zeitraum vom 6. bis voraussichtlich 20. April zu einer Umleitung des Linienbusverkehrs kommt. Der Baubereich erstreckt sich vom Kreuzungsbereich Frensdorfer Ring bis zur Brücke am Nordhorn-Almelo-Kanal. Die Buslinien 100, 200, 301 und 824 werden deshalb umgeleitet. Die Haltestellen „Kanalbrücke“, „Am Sportpark“ und „Schützenstraße“ entfallen. Die Ersatzhaltestelle ist an der Bentheimer Straße (Abzweigung zum TÜV) zu finden. Des Weiteren kann auch auf die Haltestelle Frensdorfer Ring ausgewichen werden.