Empfehlung - „Burlesque“: Neues Stück der „Musical Generation“

Nordhorn. Mit schwungvollen Tänzen hat die „Musical Generation“ aus Nordhorn am Wochenende ihr neues Stück „Burlesque“ zur Aufführung gebracht: Angelehnt an den Film von 2010, in dem die berühmten Sängerinnen Christina Aguilera und Cher mitwirken, entführte die Theatergruppe ihr Publikum ins frivole Nachtleben von Los Angeles. Dabei verwandelte sich die Alte Weberei in einen Burlesque-Klub, sodass das Publikum zum Teil der Show wurde. Das Textbuch und die Choreografie hat die „Musical Generation“ selbst entworfen. Der Begriff „Burlesque“ beschreibt eine erotische Tanzform, die im Amerika des frühen 20. Jahrhunderts ihren Ursprung hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/burlesque-neues-stueck-der-musical-generation-231822.html