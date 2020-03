Empfehlung - Hochzeitsfeiern bei McDonald’s in Nordhorn möglich

Nordhorn/Lingen/Papenburg Die Pläne klingen ungewöhnlich: Am Valentinstag hatte der Osnabrücker McDonald’s-Franchisenehmer, Christian Eckstein, in den sozialen Medien mitgeteilt, Hochzeitspaaren, die „eine ausgefallene Location“ für ihre Feier suchen, Flächen in den insgesamt 23 Restaurants zur Verfügung zu stellen, die der Unternehmer unter anderem in Nordhorn, Lingen, Ochtrup, Rheine und Salzbergen betreibt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/burger-statt-kirche-mcdonalds-bietet-hochzeitsfeiern-an-345953.html