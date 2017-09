Empfehlung - Buntes Programm, ernstes Thema: Innenstadt in Kinderhand

Nordhorn. Kindergärten und Schulen überall in der Grafschaft haben sich bereits Aktionen ausgedacht und umgesetzt. Am Sonnabend nun bot die Stadt Nordhorn den Jüngsten ein Forum zum Weltkindertag – und das mitten in der City. Vor den Vechte-Arkaden füllte sich der Platz zwischen Bleiche und Hagenstraße ab 11 Uhr mit Bühnenzelt, Infoständen und Kletterwand, um auf ein ernstes Thema aufmerksam zu machen: Die bedrohten Rechte von Kindern und ihren Kampf um Gleichheit, Bildung, gewaltfreie Erziehung, Schutz vor Ausbeutung und elterliche Fürsorge. Das zog bei sonnigem Wetter immer wieder Passanten an, die sich über diese Anliegen informierten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/buntes-programm-ernstes-thema-innenstadt-in-kinderhand-207818.html