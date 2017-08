Empfehlung - Bundestagskandidaten im Gespräch über soziale Gerechtigkeit

Nordhorn. Die Ängste vieler Arbeitnehmer und die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit bestimmten die Podiumsdiskussion, zu der die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) kürzlich die hiesigen Bundestagskandidaten eingeladen hatte. Drohende Altersarmut, prekäre Beschäftigungsverhältnisse – in Deutschland gibt es verschiedene Baustellen, bei welchen die IG BAU die Politik in der Verantwortung sieht. Was die Kandidaten zur Bundestagswahl am 24. September im Wahlkreis Mittelems (Grafschaft/Emsland) dazu sagen, wollte der Bezirksverband Osnabrück-Emsland der IG BAU bei einer Podiumsdiskussion im Hotel Rammelkamp wissen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bundestagskandidaten-im-gespraech-ueber-soziale-gerechtigkeit-203638.html