Bundestagsabgeordneter Beeck macht Antrittsbesuch im Rathaus

Nordhorn In der vergangenen Woche war Beeck zu Gast bei Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling. Im Gespräch ging es unter anderem darum, wie man die erfolgreichen regionalen Entwicklungen der vergangenen Jahre aktiv fortführen kann.

„Der Austausch zwischen allen politischen Ebenen ist für mich ein wichtiger Bestandteil meines Mandats. Denn nur durch die Gespräche mit den Verantwortlichen vor Ort können wir auch die lokalen Anliegen mit in die Bundespolitik aufnehmen“, sagte Beeck. Um einen möglichst umfänglichen Einblick zu erhalten, ist Jens Beeck in der nächsten Zeit auch noch zu weiteren Besuchen in der Region unterwegs, unter anderem in der Samtgemeinde Uelsen, in Wietmarschen sowie in Bad Bentheim.