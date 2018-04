Empfehlung - „Bummelpass“ für Nordhorner Maikirmes liegt aus

Nordhorn. Über eine Maikirmes im „XXL-Format“ auf dem Neumarkt in Nordhorn dürfen sich die Besucher in diesem Jahr freuen. Pünktlich zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 10. Mai, wird die Kirmes eröffnet und dauert fünf Tage statt der üblichen vier. Auch der beliebte „Bummelpass“ kommt wieder zum Einsatz. „Stellenweise fragen die Leute vier Wochen zuvor in den Banken und Poststellenfilialen an, ob der ‚Bummelpass‘ schon erhältlich ist“, berichtet Alois Braun vom Nordhorner Schaustellerverband.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bummelpass-fuer-nordhorner-maikirmes-liegt-aus-232295.html