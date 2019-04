Empfehlung - Bummelpass für Nordhorner Maikirmes ab Montag erhältlich

Nordhorn Ab Montag ist der Bummelpass in Nordhorn wieder bei Banken und Sparkassen sowie den Postfilialen am Gildehauser Weg und an der Veldhauser Straße erhältlich. Der Gutscheinbogen kostet 12,50 Euro und enthält neun Gutscheine für Fahr- und Kinderfahrgeschäfte, Spielgeschäfte und Verzehrgutscheine sowie für die Hin- und Rückfahrt mit einem VGB-Bus. Der Wert des Gutscheins liegt damit bei mehr als 25 Euro. Mit den Gutscheinbögen ermöglichen die Schausteller insbesondere Familien, aber auch Nachbarschaften, Freundeskreisen und Vereinen einen Besuch der Kirmes zu ermäßigten Preisen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bummelpass-fuer-nordhorner-maikirmes-erhaeltlich-291845.html