Empfehlung - Erstes gemeinsames EU-Projekt von Nordhorn und Dinkelland

Nordhorn „Es gibt kaum einen geeigneteren Ort, um den Kooperationsvertrag für das gemeinsame EU-Projekt ‚Kanalallee‘ zu unterzeichnen“, waren sich am Freitagnachmittag Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling sowie sein Dinkelland-Kollege John Joosten einig. In der alten Zollabfertigung leisteten die beiden Stadtoberhäupter ihre Unterschrift für zahlreiche Maßnahmen, die in den kommenden Monaten und Jahren die beiden Kommunen noch näher zueinander bringen sollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/buergermeister-unterzeichnen-kooperationsvertrag-346023.html