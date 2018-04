Empfehlung - „Bürgermeister Berling diskriminiert Pflege“

Nordhorn. Beim offiziellen Startschuss zum Bau einer großen Pflegeeinrichtung auf dem Nordhorner NINO-Gelände hatte Bürgermeister Thomas Berling vor wenigen Tagen in einem Grußwort die Ansiedlung der Pflegeeinrichtung gelobt. Sie biete 90 Pflegeplätze auf hohem Niveau – unter anderem auch für Demenzkranke, hatte Berling betont und gesagt, gerade dafür gebe es in der Wasserstadt einen Bedarf. Seine in den GN zitierte Aussage „Pflegeplätze in dieser Qualität fehlen in Nordhorn noch“ stößt nun bei Beschäftigten anderer Pflegeeinrichtungen auf deutliche Kritik.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/buergermeister-berling-diskriminiert-pflege-232079.html