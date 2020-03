/ Lesedauer: ca. 3min Bürgerentscheid zur Eissporthalle noch vor den Sommerferien?

Die Bürgerinitiative zur Rettung der Eissporthalle in Nordhorn hat die nötige Zahl an Unterschriften für einen Bürgerentscheid zusammen. Die Initiative will prüfen, ob die noch vor Fristende beim Landkreis eingereicht werden sollen, um Zeit zu sparen.