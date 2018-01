Empfehlung - „Bürgerdialog“ zu „Stromautobahn“ lässt viele Fragen offen

Nordhorn. Bis zum Jahr 2025 will Amprion im Auftrag der Bundesnetzagentur eine rund 300 Kilometer lange „Stromautobahn“ von Emden bis ins linksrheinische Osterrath bauen. Im Rahmen des rund zwei Milliarden Euro teuren Bauprojekts „A-Nord“ wird per meterdickem Erdkabel eine Hochspannungs-Gleichstromverbindung zwischen der Nordsee und dem Rheinland verlegt. Teil der Energiewende, die einen massiven Ausbau des Stromnetzes erforderlich macht, mit dem der in der Nordseeregion erzeugte Windstrom seinen Weg zu den industriellen Abnehmern im Süden der Republik finden soll.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/buergerdialog-zu-stromautobahn-laesst-viele-fragen-offen-223067.html