Empfehlung - Buch mit Erzählungen rund um Grenzfluss Vechte erschienen

Nordhorn Beim Literaturwettbewerb „Vechtegeschichten – Vechtverhalen“, den der Landkreis Grafschaft Bentheim in einer grenzüberschreitenden Kooperation mit Vechtdal Overijssel zu Beginn des Jahres auslobte, kamen Menschen aus dem Tal der Vechte mit ihren Geschichten zu Wort. Im wahrsten Sinne des Wortes: Erzählungen von Menschen waren gefragt, die sonst eher im Stillen ihre Geschichten zu Papier bringen. Hobbyautoren, Laienerzähler – jene, die Erlebtes, Erfahrenes und Erdachtes an oder sogar mit ihrer Vechte in Verbindung bringen, fanden bei diesem Wettbewerb ein Forum.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/buch-mit-erzaehlungen-rund-um-grenzfluss-vechte-erschienen-264135.html