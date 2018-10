Empfehlung - Brustzentrum Nordhorn-Lingen feiert 10-jährige Kooperation

Nordhorn „Wir wollen den Patientinnen ein Umfeld des Vertrauens und der kurzen Wege anbieten“ sagte Dr. med. Martin Tenger bei der Jubiläumsfeie im Kloster Frenswegen. 2008 wurde das Brustzentrum Lingen/Nordhorn von der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Senologie anerkannt und ist mittlerweile eines der größten in Niedersachsen. Durch die Anerkennung ist gewährleistet, dass betroffene Frauen in jeder Phase ihrer Erkrankung auf eine Behandlung verlassen können, die sich an hohen Qualitätsmaßstäben ausrichtet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/brustzentrum-nordhorn-lingen-feiert-10-jaehrige-kooperation-260684.html