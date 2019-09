Brustkrebslauf rund ums Kloster Frenswegen

Nordhorn Die Frauenselbsthilfe nach Krebs organisiert zum 16. Mal den Nordhorner Solidaritätslauf rund um das Kloster Frenswegen. Nicht das Gewinnen steht bei dieser sportlichen Veranstaltung im Vordergrund, sondern das Engagement für Brustkrebskranke. Daher gibt es keine elektronische Zeitmessung. „Die angebotenen Läufe und Radfahrstrecken bieten jedem die Möglichkeit, sich in für ihn angemessener Weise zu betätigen“, teilen die Veranstalter mit. Eine Kinderbetreuung wird angeboten, damit auch aktive Eltern starten können.

Um 10 Uhr starten die Radfahrer (dazu auch die Infobox rechts). Der Start der Walker erfolgt nach einem kurzen Aufwärmtraining um 11.30 Uhr. Die Personal-Trainerin Sylvia Kronshage sorgt dafür, dass alle mit gelockerter Muskulatur auf den Weg kommen. Er führt über den Fuchsweg, Resum, Brookweg und über den Paradiesweg für die Kurzstrecke von fünf Kilometer. Für die Geübten und Nordic-Walker ist die Strecke um knapp drei Kilometer über den Vogelpool erweitert.

Der größte Start ist um 12 Uhr der der Läufer. Sie werden wieder von Sylvia Kronshage mit einem aktiven Warm-up für die Strecke fit gemacht. Gemeinsam geht es danach für die Fünf- und Zehn-Kilometer-Läufer über den Fuchsweg, Paradiesweg, Postdamm, durch die Weberstraße an der Kläranlage vorbei zur Vechte und dort entlang bis zur Neuenhauser Straße und über die Klosterstraße zurück zum Klostervorplatz. Diese Strecke wird in zwei identischen Runden gelaufen, sodass die Aktiven auch kurzfristig entscheiden können, wie viel sie sich zutrauen möchten.

Nach dem sportlichen Teil trifft man sich zum Mittagessen im Klosterinnenhof. Dieses Angebot wird durch Sponsoren ermöglicht. In diesem Jahr unterstützen die Kreissparkasse Nordhorn und das Sporthaus Intersport Matenaar den Brustkrebslauf. Die Veranstalter danken zudem der Euregio-Klinik für die Zusammenarbeit.

Derzeit betreut die Frauenselbsthilfe nach Krebs rund 60 erkrankte Frauen in der Grafschaft Bentheim. Es sind Patientinnen mit bewegter Vergangenheit, für die sich am Sonntag, 29. September, Aktive in Bewegung setzen können. Von jedem Teilnehmer erbitten die Veranstalter vor Ort eine Spende in Höhe von 5 Euro. Alle Spenden unterstützen die Frauenselbsthilfe nach Krebs. Diese fängt Patienten nach dem Schock der Diagnose auf, informiert über Hilfen zur Krankheitsbewältigung und begleitet in ein Leben mit oder nach Krebs. Es werden unter anderem Kreativkurse, Schwimmen, Gymnastik, Informations- und Vortragsveranstaltungen sowie Ausflüge angeboten. Das Zusammensein ist dabei geprägt von dem hoffnungsvollen Blick nach vorn.

Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Informationen zu den einzelnen Aktivitäten sind per E-Mail an altendeitering@live.de erhältlich.

Straßensperrung und ADFC-Tour

Um die Sicherheit der Aktiven zu gewährleisten, wird am Postdamm aus Richtung des Kreisverkehrs hinter der Einmündung Vogelpool eine Absperrung erfolgen. Zudem wird in diesem Jahr eine rechtsseitige Absperrung der Klosterstraße aus Richtung Neuenhaus erfolgen. Diese Verkehrseinschränkungen werden am Sonntag, 29. September, zwischen 11 und 13.30 Uhr bestehen.

Der ADFC beteiligt sich auch in diesem Jahr mit dem Angebot einer geführten Radtour von etwa 30 Kilometern Länge am Brustkrebslauf. Der Startpunkt für die Radfahrer ist um 10 Uhr am Sonntag beim Kloster Frenswegen. Es wird mit einer gemütlichen Geschwindigkeit von 15 Stundenkilometern geradelt. Gegen 13 Uhr ist die Rückkehr am Startpunkt geplant. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.