Brustkrebs: Darum baut die Euregio-Klinik die Diagnostik aus

Die Radiologie an der Euregio-Klinik haben sicherlich schon so einige Grafschafter aufsuchen müssen. Der Verdacht auf Knochenbruch ist ein gutes Stichwort. Aber diese medizinische Abteilung ist häufig auch die erste Anlaufstelle bei Krebsverdacht und wird vor allem von Frauen mit der Brustbildgebung in Verbindung gebracht. „Wir haben unser Leistungsspektrum jetzt mit der Spezialuntersuchung durch eine 3D-Mammografie noch einmal erweitern und auf den neuesten Stand bringen können“, berichtet der neue Leiter der Radiologie, Privatdozent Dr. Michael Püsken, stolz. Derart breit aufgestellt, würde Patientinnen dadurch eine Odyssee in andere Krankenhäuser – wie bisher für die sogenannte Magnetresonanztomografie (MRT) der Brust nach Rheine oder Lingen – erspart. „Wir können die Frauen zum Thema Brustkrebs in der Diagnostik nun komplett an einem Standort behandeln“, sagt der zuständige Mediziner.

In der Regel kommen die Patientinnen mit einer Überweisung vom Facharzt zur Radiologie, um dort vermeintliche Auffälligkeiten abklären zu lassen. Püsken: „Manchmal sind auch nach einer Vorerkrankung Kontrollen notwendig, die dann hier erfolgen können.“

Brustkrebs ist nach wie vor die häufigste Krebserkrankung bei der weiblichen Bevölkerung. „Jede zehnte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens daran“, bemüht Püsken die Statistik. In Nordhorn würden jährlich etwa 120 Frauen mit dieser Diagnose behandelt. Inzwischen kämen Patienten auch überregional – beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen oder aus dem Emsland – in die Kreisstadt. „Wir halten mit zwei Computer-Tomografie-Geräten (CT) sowie zwei MRT-Geräten der neusten Generation ein breites technisches Spektrum vor. Früher wurde das Brust-MRT in Lingen oder in Rheine durchgeführt.“ Bei der Computertomografie werden mithilfe von Röntgenstrahlen Schnittbilder des Körpers angefertigt. Die MRT arbeitet mit starken Magnetfeldern und Radiowellen. „Brustkrebsuntersuchungen mit Unterstützung eines MRT haben wir früher hier nicht vorgenommen“, erklärt der Radiologe.

Durch die immer häufiger auftretenden Krebsdiagnosen spiele auch eine genaue und möglichst differenzierte Diagnose eine wesentliche Rolle. „Mit einer präzisen Diagnostik können wir zudem erkennen, wie die Patientin auf die Therapie anspricht. Dafür ist die Bildgebung wichtig. Wir haben in Nordhorn auf eine 3D-Mammografie erweitert. Und je besser und zielgenauer die Diagnose ist, desto besser die weiteren Chancen. Krebs ist heute nicht mehr auch gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Die Therapie wird besser und zielgenauer“, sagt der Fachmann. Abhängig sei die Behandlung auch von Faktoren wie Tumorgröße, Lymphknotenbefall und einer Metastasierung.

Weitere häufige Krebsarten seien neben dem Brust- auch der Darm-, Lungen- und der Prostatakrebs bei Männern. Bei den Frauen kommen der Gebärmutterhals- und der Eierstockkrebs hinzu. Püsken: „Der Gebärmutterhalskrebs ist allerdings eher eine gynäkologische Diagnose. Wir kommen hinzu, wenn es um die Ausdehnung geht.“ Deshalb legt er Wert darauf, „dass wir hier in der Radiologie als Team arbeiten. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern es gibt einen interdisziplinären Austausch mit den Fachärzten.“

Speziell für die Brustdiagnostik haben die Mediziner eine neue Fallkonferenz eingeführt. Püsken: „Einmal in der Woche werden die anliegenden Fälle dann gemeinsam besprochen. Für die Brustkrebspatientinnen gibt es zudem eine eigene Fallkonferenz. Hier spielt vor allem die Individualisierung der Therapie eine entscheidende Rolle.“ So arbeite die Radiologie eng mit dem Brustzentrum in Nordhorn zusammen: „Wir sind da Hand in Hand und auf Augenhöhe unterwegs. Wir leiten die Frauen gemeinsam durch die notwendigen Maßnahmen, fangen sie auf und lassen sie nicht allein. Das gilt auch für die Nachsorge.“

Wichtig ist dem Leiter der Radiologie, „dass wir stets auf dem neuesten Stand sind. Deshalb ist eine kontinuierliche Fortbildung gefragt. Da bin ich vor dem Hintergrund meiner beruflichen Laufbahn sehr gut mit Spezialisten in ganz Deutschland vernetzt.“ Daher sei der Ausbau des gesamten Brustdiagnostik-Spektrums sein erklärtes Ziel: „Wir haben im regionalen Umfeld schon heute mit unseren Angeboten ein Alleinstellungsmerkmal. Die Zukunft ist die Erweiterung der minimal-invasiven und bildgesteuerten Techniken. Mitunter ist dann eine große Operation gar nicht mehr notwendig. Die Technik wird stets besser, auch die künstliche Intelligenz, die KI, unterstützt zunehmend die ärztliche Arbeit. Die Radiologie steht nicht still, sondern ist ein schnell voranschreitendes Fachgebiet.“