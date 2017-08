Empfehlung - Brücke am Frensdorfer Haar ist wieder eingesetzt

Nordhorn. Zwei bis drei Mal im Jahr kommt es vor, dass die Kranfahrer des Osterwalder Schwerlasttransports sprichwörtlich eine Brücke am Haken haben. Am Mittwochmorgen war das die Brücke am Frensdorfer Haar. Gehalten von vier Ketten ließ Kranführer Albert van Almelo das acht Tonnen schwere Gerüst langsam zwischen die beiden Widerlager sinken. Diese liegen jeweils an einer Uferseite und werden durch den Nordhorn-Almelo-Kanal getrennt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bruecke-am-frensdorfer-haar-ist-wieder-eingesetzt-201520.html