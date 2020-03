Bruchpilot: Tierpfleger und Feuerwehr retten Wildstorch

Nordhorn In einer misslichen Lage befand sich am Sonntagabend ein Wildstorch im Nordhorner Tierpark: Das Tier hatte sich mit seinen Flügeln in einer Astgabel verfangen. „Glücklicherweise hatten aufmerksame Besuchen das Tier entdeckt und sofort die Tierpfleger informiert“, berichtet der Tierpark auf Facebook. Die Feuerwehr rückte an. Gemeinsam konnte der „unglückliche Bruchpilot“ aus der Astgabel befreit werden.

Die Wildstörche kehren nach und nach aus ihrem Winterquartier in Afrika zurück und sind bereits mit ihrem Nestbau im und außerhalb des Tierparks beschäftigt.

Hoch oben in einer Astgabel hat sich der Wildstorch mit seinen Flügeln verfangen. Foto: Tierpark Nordhorn